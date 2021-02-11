Елена Дятлова: Работа по уборке снега в Калининграде идет круглосуточно

. Фото: Instagram.com

В первые часы после снегопада городские власти направляют «больше сил» на дороги и тротуары в центре города с наибольшим трафиком, так как ими пользуется максимальное число людей. Об этом заявила глава администрации Калининграда Елена Дятлова в своем Instagram.

«А все магистральные улицы у нас идут через центр. Но при этом мы стараемся как можно быстрее привести в порядок и улицы Московского, и Ленинградского раи онов, Острова, и наших микрорайонов на окраинах, - отметила Дятлова. - Наша снегоуборочная техника и дворники были сегодня во всех районах. Да, еще далеко не везде видны их труды, но работа веде тся круглосуточно. Например, сегодня ночью в маршруте однои из колонн «Чистоты» только в Московском раи оне более 30 улиц, среди которых Коммунистическая, Летняя, Автомобильная, Муромская, Портовая, Судостроительная, Инженерная, Аллея Смелых, Емельянова, Камская и многие другие. Мы стараемся, как можно быстрей привести улицы Калининграда в порядок».

Сити-менеджер добавила, что если есть вопросы или претензии по уборке городскои территории, можно обратиться в диспетчерскую этого предприятия по телефону: 93-35-36, 93-47-37