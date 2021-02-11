В мэрии Калининграда рассказали, на каких улицах в четверг нет света и воды

. Фото: Александр Подгорчук

В Калининграде в четверг, 11 февраля, в течение дня не будет электричества в домах на шести улицах. Об этом сообщает пресс-служба городской администрации.

До 9 часов вечера света не будет на ул. Пугачёва 9, 12-16, 14а, ул. Коммунальная 3-17, 4-18, ул. Офицерская 1- 13, 13а, 4-14, пр-т Мира 86, 88а, 90- 98, пр-т Мира 73- 75, 102, ул. Чапаева 2, ул. С. Разина 29, ул. Офицерская 16

До 15 часов воды не будет на ул. Ген. - лейт. Озерова 33, ул. Ст. лейт. Сибирякова 50

Установка насосного агрегата и монтаж трубопровода до 17 часов будет производиться в доме по ул. Батальная 92.