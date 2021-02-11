Власти Зеленоградска просят жителей и гостей не выходить на лед на берегу моря

. Фото: zelenogradsk.com

На морском побережье в Зеленоградске из-за морозов образовались ледяные торосы. Как сообщается на сайте городской администрации, из-за солёной морской воды образовавшийся лёд и ледяные «Шапки» не являются прочными и могут стать причиной серьёзных травм или гибели у желающих сделать красивые фотографии или провести экстремальную прогулку.

Администрация напоминает жителям и гостям о запрете выхода на лёд на берегу моря и обращается к родителям с просьбой провести беседы с детьми об опасности и запрете выхода на лёд, а также контролировать местонахождение детей во время их прогулок.

Единый телефон спасения – «112», Оперативный дежурный ЕДДС администрации – 8-800-200-36-75