В Калининграде рыбаков штрафую за слишком мелкую выловленную рыбу

. Фото: Росрыболовство

Рейды в Калининградской области проводят специалисты Западно-Балтийского территориального управления Росрыболовства. Только за минувшую неделю с 4 по 10 февраля они провели 36 оперативных контрольно-надзорных рейдовых мероприятий.

Как сообщили в ведомстве, в результате вскрыто 17 административных правонарушений, связанных с нарушениями при осуществлении любительского и спортивного рыболовства.

Общая сумма штрафов составила 32 тысячи рублей, изъято 117 единиц орудий лова, 24.9 кг рыбы.

В качестве примера приводят случай 6 февраля на Калининградском заливе, района пос. Приморск-Новое. Там рыбака задержали с семью щуками длиной менее 43 см, что оказалось ниже допустимого размера. Сообщается, что «нарушителем был причинен ущерб водным биологическим ресурсам на сумму 6 475 рублей». Рыбак заплатит штраф.