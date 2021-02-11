За неделю у калининградцев изъяли 10 единиц оружия

. Фото: пресс-служба Управления Росгвардии по Калининградской области

С 4 по 11 февраля сотрудники Росгвардии провели 114 проверок обеспечения сохранности находящегося у жителей Калининградской области огнестрельного оружия и патронов к нему.

Как сообщает пресс-служба ведомства, за нарушение правил хранения было изъято 10 единиц оружия: 5 единиц гладкоствольного, 3 единицы газового и две единицы травматического оружия.

Росгвардия напоминает, что граждане обязаны соблюдать правила оборота оружия, за их нарушения предусмотрена административная и даже уголовная ответственность.