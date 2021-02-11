В 2020 году 34 калининградца получили гранты Росмолодежи на 39 млн рублей

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В 2020 году «победителями конкурса Росмолодежи стали 34 калининградца, которые на реализацию своих проектов получили гранты на сумму более 39 миллиона рублей. Об этом сообщил руководитель агентства по делам молодёжи региона Денис Калиновский.

По его словам, по объёму грантовой поддержки Калининградская область заняла второе место среди регионов Северо-Западного Федерального округа, уступив лишь Санкт-Петербургу.

Денис Калининградский напомнил, что калининградцы могут участвовать и в региональных конкурсах. Так, агентством по делам молодежи ежегодно проводится конкурс проектов и программ детских и молодёжных организаций.

В прошлом году на реализацию девяти проектов и десяти программ НКО было направлено два миллиона рублей, при этом, максимальный размер гранта составил 300 тысяч рублей.