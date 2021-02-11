Исследование: Калининград вошел в число востребованных авианаправлений на весну

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Аналитический центр сервиса поездок и путешествий Туту.ру выяснил, куда россияне планируют полететь весной и как меняются цены на авиабилеты.

Самые востребованные направления в этом годку - это Сочи, Симферополь и Минеральные Воды. Средний чек за перелет по России на весну пока на 10% меньше, чем год назад.

В тройку самых популярных авианаправлений на весну, по данным аналитиков Туту.ру, сейчас входят Москва — Сочи, Москва — Симферополь и Москва — Минеральные Воды. Также у путешественников из Москвы для весенних авиапутешествий пользуются спросом Калининград, Краснодар, Екатеринбург, Анапа, Иркутск, Санкт-Петербург, Красноярск, Магадан и Ростов-на-Дону.

С вылетами из Санкт-Петербурга наиболее востребованы также Сочи, Минеральные Воды и Симферополь, а кроме того, туристы из Северной столицы для авиапутешествий весной выбирают Новосибирск, Калининград, Краснодар и Казань.