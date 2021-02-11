В Полесске прокуратура запретила выставлять счета за отопление жильцам с «автономкой»

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В Полесске после вмешательства прокуратуры жильцам дома перестали выставлять плату за не поставляемую тепловую энергию. Об этом сообщает пресс-служба областной прокуратуры.

Жители дома №7 по улице Суворова отказались от централизованного теплоснабжения и перешли на автономное. Для этого квартиры отрезали от сети.

Однако им продолжили начислять и выставлять счета за отопление, которым они не пользовались. Продолжалось это до тех пор, пока АО «РИНЕК» не получило соответствующее представление из прокуратуры.