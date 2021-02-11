В Калининграде с виновника ДТП с погибшей пассажиркой взыскали 460 тысяч рублей

С места происшествия Фото: пресс-служба УМВД Калининградской области

В Калининграде водитель, по вине которого в ДТП погибла молодая женщина, должен будет выплатить страховой компании возмещение ущерба. Об этом сообщает пресс-служба Ленинградского городского суда.

4 апреля 2019 года пьяный водитель «Фольксвагена» на огромной скорости не справился с управлением и врезался в столб. В результате аварии 26-летняя пассажирка погибла на месте происшествия, 25-летнему водителю оторвало руку.

Страховая компания «ВСК», в которой была застрахована гражданская ответственность водителя, выплатила родственнику погибшей страховое возмещение в размере 475 тысяч рублей. После этого компания обратилась в суд и попросила в порядке регресса взыскать с водителя сумму выплаченного страхового возмещения, а также расходы по оплате госпошлины.

Ленинградский районный суд взыскал с водителя в счет возмещения ущерба в порядке регресса денежные средства в размере 467 000 рублей, а также расходы по оплате госпошлины - 7 870 рублей.

Не согласившись с решением суда, ответчик обжаловал его в Калининградский областной суд, однако судебная коллегия признала решение суда первой инстанции законным и обоснованным