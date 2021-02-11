10 школьников, 7 педагогов: У кого в Калининграде за сутки выявили коронавирус

. Фото: Алексей БУЛАТОВ

За сутки в Калининградской области зарегистрировано 162 случая коронавирусной инфекции. Как сообщили «Комсомолке» в региональном оперативном штабе, в структуре заболевания 133случая ОРВИ, 21 случай пневмонии и 8 бессимптомных форм.

Среди заболевших:

- 64 пенсионера;

- 2 медицинских работников;

- 5 работающих на промышленных предприятиях;

- 7 сотрудников образовательных учреждений;

- 2 сотрудника транспортных предприятий, транспортных узлов, водителей транспортных средств;

- 6 сотрудников предприятий торговли и общественного питания;

- сотрудник предприятия пищевой промышленности;

- 3 сотрудника предприятий сектора ЖКХ;

- 3 сотрудника банков;

- работник с/х предприятия

- сотрудник организации по оказанию бытовых услуг;

- сотрудник охранного предприятия;

- сотрудник гостиницы;

- 24 индивидуальных предпринимателя и иных работающих;

- 10 учащихся (Школы 13, 24, 15, 56, 57, 14, Гимназия 32, Гимназия 40 Калининград);

- ребёнок 5 лет;

- 3 студента (Калининградский филиал МФИУ, Прибалтийский судостроительный техникум, БФУ);

- 27 неработающих.

Всего в области с начала пандемии зарегистрировано 25996 случаев заболевания.