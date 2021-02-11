10 школьников, 7 педагогов: У кого в Калининграде за сутки выявили коронавирус

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Фото: Алексей БУЛАТОВ
За сутки в Калининградской области зарегистрировано 162 случая коронавирусной инфекции. Как сообщили «Комсомолке» в региональном оперативном штабе, в структуре заболевания 133случая ОРВИ, 21 случай пневмонии и 8 бессимптомных форм.
Среди заболевших:
- 64 пенсионера;
- 2 медицинских работников;
- 5 работающих на промышленных предприятиях;
- 7 сотрудников образовательных учреждений;
- 2 сотрудника транспортных предприятий, транспортных узлов, водителей транспортных средств;
- 6 сотрудников предприятий торговли и общественного питания;
- сотрудник предприятия пищевой промышленности;
- 3 сотрудника предприятий сектора ЖКХ;
- 3 сотрудника банков;
- работник с/х предприятия
- сотрудник организации по оказанию бытовых услуг;
- сотрудник охранного предприятия;
- сотрудник гостиницы;
- 24 индивидуальных предпринимателя и иных работающих;
- 10 учащихся (Школы 13, 24, 15, 56, 57, 14, Гимназия 32, Гимназия 40 Калининград);
- ребёнок 5 лет;
- 3 студента (Калининградский филиал МФИУ, Прибалтийский судостроительный техникум, БФУ);
- 27 неработающих.
Всего в области с начала пандемии зарегистрировано 25996 случаев заболевания.