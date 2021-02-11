На Приморском кольце легковушка врезалась в грузовик: двое пострадавших

. Фото: пресс-служба УМВД Калининградской области

Два человека пострадали в ДТП на Приморском кольце в четверг, 11 февраля. Об этом «Комсомолке» сообщили в пресс-службе регионального УМВД.

Авария произошла на 20-м километре трассы. Водитель «Фольксвагена» превысил скорость и на скользкой дороге не справился с управлением и врезался в грузовик «МАН».

В результате дорожно-транспортного происшествия 50-летний и 26-летний пассажиры легковушки получили телесные повреждения, их доставили в БСМП.

По данным ГИБДД, на передней оси «Фольксвагена» была установлена летняя резина.