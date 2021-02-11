Коронавирус за сутки выявили в 12-ти городах Калининградской области

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Фото: Светлана МАКОВЕЕВА
В Калининградской области за сутки было выявлено 162 новых случая коронавируса. Как сообщает пресс-служба регионального Роспотребнадзора, случаи заболевания зафиксированы в 12-ти муниципалитетах.
Больше всего заболевших в Калининграде – 124 человека.
В каких городах области выявили коронавирус:
Балтийский городской округ – 3
Пионерский городской округ - 1
Гурьевский городской округ - 7
Светловский городской округ – 5
Гусевский городской округ - 2
Зеленоградский городской округ –4
Светлогорский городской округ – 6
Славский городской округ – 4
Советский городской округ – 1
Черняховский городской округ –3
Неманский городской округ – 2