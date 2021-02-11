Коронавирус за сутки выявили в 12-ти городах Калининградской области

. Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

В Калининградской области за сутки было выявлено 162 новых случая коронавируса. Как сообщает пресс-служба регионального Роспотребнадзора, случаи заболевания зафиксированы в 12-ти муниципалитетах.

Больше всего заболевших в Калининграде – 124 человека.

В каких городах области выявили коронавирус:

Балтийский городской округ – 3

Пионерский городской округ - 1

Гурьевский городской округ - 7

Светловский городской округ – 5

Гусевский городской округ - 2

Зеленоградский городской округ –4

Светлогорский городской округ – 6

Славский городской округ – 4

Советский городской округ – 1

Черняховский городской округ –3

Неманский городской округ – 2