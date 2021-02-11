Мошенники через вайбер заставили калининградку взять кредит и отправить им деньги

. Фото: пресс-служба УМВД Калининградской области

Телефонные мошенники заставили 45-летнюю жительницу Калининградской области оформить кредит и перевести им на счета деньги. Об этом сообщает пресс-служба регионального УМВД.

Злоумышленники позвонили потерпевшей на мобильный и представились сотрудниками банка. Аферисты напугали женщину, сообщив ей, что кто-то пытается оформить на нее займ, используя ее персональные данные. Для предотвращения несанкционированных операций злоумышленники убедили женщину опередить мошенника, самой оформив кредит и спрятав деньги на «безопасные счета».

Кроме телефонных звонков, мошенники использовали также переписку в мобильном месенджере. Они все время были на связи со своей жертвой, постоянно давали указания, в какое отделения банка пойти, что сказать сотрудникам, а также «соблюдать секретность», не сообщая о данных разговорах.

В итоге горожанка оформила кредит на 149 тысяч рублей, которые обналичила и перевела через банкомат на указанные преступниками счета. Таким же образом женщина опустошила и свою кредитную карту, переведя, в общей сложности, 239 тысяч рублей. Позже женщина призналась, что мошенники были очень убедительны и она попала под их гипноз.

«Как подсчитали полицейские, от первого звонка до последнего перевода на счета злоумышленников прошло не более 5 часов. За первые 3 часа женщина успела сходить в банк и взять кредит, а последние 2 часа она потратила, чтобы небольшими суммами переводить наличность через банкомат в магазине. За это время никто не поинтересовался у нее, зачем она стоит так долго возле банкомата и продолжает засовывать в него деньги, хотя это один из основных признаков мошеннических действий», - отметили в пресс-службе полиции.