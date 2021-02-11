Поехали за лебедем, а спасли лысуху: Калининградские волонтеры помогли птице

Та самая лысуха. Фото: vk.com

В Калининградской области продолжаются морозы. Водоемы сковало льдом, из-за снега птицам все сложнее найти пищу – они голодают, мерзнут, многие на грани. Чтобы предотвратить гибель птиц калининградские волонтеры спасают их.

Так, в среду, 10 февраля, в холодной ночи, горожане поехали спасать лебедя в Пионерском. О замерзающей птице ранее поступил сигнал.

Впрочем, лебедя не нашли, но одну жизнь спасти удалось. Об этом сообщается в группе «Помощь диким животным и птицам Калининград [39]» в «ВКонтакте».

Зооспасатели замерзли и даже промочили ноги, пока искали лебедя. А нашли птицу-лысуху.

«Замечаем птицу, которая сидит прямо на бетоне и не пытается улететь. Сделав пару шагов, беру в руки. Вся во льду, но живая, и даже сопротивляется и щипается… В машине лысуха ожила, и начала активнее сопротивляться, а потом то-ли силы закончились, то-ли поняла что вредить мы ей не будем, успокоилась», - рассказывают ребята.

Ночь лысуха провела в ванной комнате дома, в тепле и даже поела креветок.

Утром ее передали ветеринарам, а затем – в организацию «Биосфера Балтики», которая занимается спасением и реабилитацией птиц в нашем регионе.