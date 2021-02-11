Калининградец пойдет под суд за фиктивную регистрацию гастарбайтеров

37-летний житель Калининграда попался на организации «резиновой квартиры». Об этом сообщает пресс-служба регионального УМВД.

Мужчина зарегистрировал в своей квартире сразу восемь иностранных граждан. Однако при осмотре жилища полицейские не обнаружили их вещей. Не видели новых жильцов и соседи, которые рассказали, что мужчина живет один.

На злоумышленника завели уголовное дело по статье «Фиктивная регистрация иностранного гражданина или лица без гражданства по месту жительства в жилом помещении в РФ». Санкция статьи предусматривает наказание в виде лишения свободы на срок до 3 лет.