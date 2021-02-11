В Калининградской области завершились проверки школ после сообщений о минировании, подозрительных предметов не обнаружено. Об этом «Комсомолке» сообщили в пресс-службе регионального правительства.

«Сообщения оказались ложными. Напомним, что заведомо ложное сообщение о минировании является наказуемым преступлением», - заявили в пресс-службе.

Напомним, в четверг в некоторые школы Калининградской области поступили сообщения о минировании. Угрозы пришли на электронную почту.. Чаcть зданий были эвакуированы.