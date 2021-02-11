Полицейские изъяли у калининградца более 3 кг марихуаны

. Фото: пресс-служба УМВД Калининградской области

В Багратионовске у местного жителя изъяли крупную партию наркотиков. Об этом сообщает пресс-служба регионального УМВД.

Полицейские получили информацию, что ранее судимый 45-летний мужчина хранит наркотические средства и решили навестить его. При обыске в доме и сарае были обнаружены пакеты с марихуаной общей массой 3,3 килограмма.

На мужчину завели уголовное дело по статье «Незаконное хранение наркотических средств», ему грозит до 10 лет лишения свободы. Сейчас он находится в изоляторе временного содержания.