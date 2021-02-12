В мэрии Калининграда рассказали, как будут перекрывать на ремонт ул. Автомобильную и ул. Раевского

. Фото: мэрия Калининграда

С начала марта по конец августа в Калининграде для ремонта будет закрыто сквозное движение транспорта на участках ул. Автомобильной. Об этом сообщает пресс-служба городской администрации

1 этап - от Батальной до ул. Альпийской;

2 этап - от ул. Альпийской до дома № 23;

3 этап - от дома № 23 до ул. П. Морозова.

Планируется внести временные изменения в автобусные маршруты № 30 и № 34 (в сторону центра), а также № 63 (из центра).

Кроме этого, уже в конце февраля власти планируют приступить и к ремонту улицы Генерала Раевского. Закрытие сквозного движения также будет организовано в три этапа:

- от дома № 15 до ул. В. Бусловского;

- от дома № 15 до дома № 11;

- от дома № 11 до ул. Герцена.