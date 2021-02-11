В поселке Мысовка завершается строительство понтонного моста через реку Разлив

. Фото: пресс-служба правительства Калининградской области

В поселке Мысовка в Славском районе завершается строительство понтонного моста. Старый мост за несколько десятков лет эксплуатации пришел в негодность, поэтому в 2020 году было принято решение навести через реку Разлив новую переправу. Стоимость контракта составила 35,8 миллиона рублей. Об этом сообщает пресс-служба регионального правительства.

85-метровый мост предназначен для передвижения пешеходов и грузового автотранспорта весом порядка 10 тонн. Как рассказала министр развития инфраструктуры Евгения Кукушкина, мост должен быть введен до 1 марта. В настоящее время работы находятся в завершающей стадии. Подрядчики монтируют переходные аппарели, рекультивируют строительную площадку. К устройству дороги из железобетонных плит приступят с наступлением благоприятных погодных условий.