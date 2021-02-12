В Гвардейске компания погасила 2-миллионный долг после ареста цеха

. Фото: Служба судебных приставов

В Гвардейском районе предприятие погасило долги по аренде после ареста имущества. Об этом сообщает пресс-служба регионального управления службы судебных приставов.

Компания задолжала более 2 млн рублей в местный бюджет, так что приставы наложили арест на принадлежащий должнику производственный цех.

«Когда руководство предприятия решило реорганизовать производственную линию, потребовалось перерегистрировать имущество. Из-за наложенных ограничений этого сделать не удалось», - отметили в пресс-службе ведомства.

После этого предприятие полностью погасило долг, а также заплатило исполнительский сбор в размере 120 тысяч рублей.