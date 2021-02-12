«Единая Россия» предложила защитить минимальный доход от списания за долги

По последним данным Банка России, около 12 миллионов россиян сегодня выплачивают больше одного кредита. Нового рекорда эта нагрузка достигла во время пандемии. Федеральный закон позволяет проводить взыскание средств со счетов должников на основании исполнительных документов. Списывать разрешается до половины зарплаты или пенсии, из-за чего представители малообеспеченных слоев могут остаться вообще без денег. Гражданский кодекс предусматривает понижение планки до 20 процентов, но для этого нужно обращаться в суд.

Законопроект «Единой России» направлен на то, чтобы после всех произведенных взысканий на счетах россиян гарантированно оставались бы «несгораемые» суммы в размере минимального размера оплаты труда(МРОТ). Как сообщает сайт ER.ru, предполагается, что любой должник получить право самостоятельно выбрать и указать один счет в одном банке, с которого не будут списывать МРОТ. При необходимости защищенная сумма может быть выше. Например, если у должника есть иждивенцы.

- Ни один человек не останется без средств к существованию - вне зависимости от того, сколько он задолжал, - подчеркнул секретарь Генсовета «Единой России» Андрей Турчак. - Главная цель инициативы — поэтапно добиться того, чтобы абсолютно все граждане России имели доход не ниже величины прожиточного минимума

Законопроект уже получил поддержку в профильных министерствах и правительственной комиссии. Предполагается, что он должен заработать 1 се