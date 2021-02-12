В Калининграде на время следствия арестовали мужчину, жестоко избившего пожилую мать

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В Калининграде арестован мужчина, подозреваемый в жестоком избиении своей пожилой матери. Об этом сообщает пресс-служба регионального УМВД.

Инцидент произошел в ночь на 9 февраля на улице Пионерской. В ходе бытового конфликта 39-летний мужчина избил и ранил ножом свою 68-летнюю мать. Соседи услышали шум и вызвали полицейских, которые задержали пьяного горожанина.

Злоумышленник уверял, что мать избил некий неизвестный мужчина, однако его версия произошедшего не подтвердилась. В ходе осмотра оперативники уголовного розыска нашли под окнами квартиры окровавленный нож.