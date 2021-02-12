Москва выделила области более 28 млн рублей на поддержку промышленных инвестпроектов

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Фонд развития промышленности Калининградской области получит дополнительные средства на поддержку промышленных инвестпроектов в регионе в размере 28,7 млн рублей. Об этом сообщает пресс-служба областного правительства.

Средства будут направлены на самую востребованную меру поддержки - льготные займы.

«Количество заёмщиков Фонда растёт. Некоторые компании заявляются на совместное финансирование федерального и регионального фондов, что, конечно, заметно повышает сумму поддержки», - отметил министр экономического развития, промышленности и торговли Дмитрий Кусков.

Напомним, через калининградский фонд предприятия могут получить займы в сумме до 100 млн рублей под ставку от 1 до 7% годовых. Специальная программа предусмотрена для предприятий, желающих повысить производительность труда в рамках профильного нацпроекта.