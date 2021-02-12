В Калининграде объявили в розыск пропавшую 15-летнюю девушку

. Фото: пресс-служба УМВД Калининградской области

Отдел полиции Центрального района Калининграда объявил в розыск пропавшую 15-летнюю Арину Бочкареву. Как сообщает пресс-служба регионального УМВД, 4 февраля школьница ушла из дома на улице Леонова и до настоящего момента её местоположение не установлено.

Приметы: на вид 15 лет, рост 178 сантиметров, среднего телосложения, волосы прямые до плеч, окрашены в ярко-рыжий цвет, глаза серо-голубые. На верхней десне имеет пирсинг в виде кольца со стрелками.

Была одета: джинсы черного цвета, толстовка темно-серого цвета, куртка-пуховик до колена с желтым капюшоном изнутри. При себе имела кожаный рюкзак светло-коричневого цвета и мобильный телефон. Ранее неоднократно уходила из дома.

Если вы обладаете информацией о местонахождении разыскиваемой, просьба сообщить об этом в дежурную часть отдела полиции по телефонам: 552-075, 552-098, либо 02 (102 с мобильного).