6 медиков, 7 школьников: У кого в Калининграде за сутки выявили коронавирус

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Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН
За сутки в Калининградской области зарегистрировано 159 случаев коронавирусной инфекции. В структуре заболевания 141 случай ОРВИ, 12 случаев пневмоний и 6 бессимптомных форм.
Среди заболевших:
- 38 пенсионеров;
- 6 медицинских работников;
- 13 работающих на промышленных предприятиях;
- 6 сотрудников образовательных учреждений;
- 4 сотрудника транспортных предприятий, транспортных узлов, водителей транспортных средств;
- 8 сотрудников предприятий торговли и общественного питания;
- сотрудник предприятия пищевой промышленности;
- 4 сотрудника предприятий сектора ЖКХ;
- 3 сотрудника банков;
- работник с/х предприятия
- 3 сотрудник учреждений сферы культуры и досуга;
- 2 сотрудника охранных предприятий;
- 3 сотрудника гостиниц;
- 33 индивидуальных предпринимателя и иных работающих;
- ребёнок 5 лет;
- 7 учащихся (Школа Правдинск, Яблоневская Школа, Школа 1 Гурьевск, Школа 3 Черняховск);
- 3 Студента (РАНХиГС, колледж сервиса и туризма);
- 23 неработающих.
Всего в области с начала пандемии зарегистрировано 26155 случаев заболевания.