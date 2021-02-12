6 медиков, 7 школьников: У кого в Калининграде за сутки выявили коронавирус

. Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

За сутки в Калининградской области зарегистрировано 159 случаев коронавирусной инфекции. В структуре заболевания 141 случай ОРВИ, 12 случаев пневмоний и 6 бессимптомных форм.

Среди заболевших:

- 38 пенсионеров;

- 6 медицинских работников;

- 13 работающих на промышленных предприятиях;

- 6 сотрудников образовательных учреждений;

- 4 сотрудника транспортных предприятий, транспортных узлов, водителей транспортных средств;

- 8 сотрудников предприятий торговли и общественного питания;

- сотрудник предприятия пищевой промышленности;

- 4 сотрудника предприятий сектора ЖКХ;

- 3 сотрудника банков;

- работник с/х предприятия

- 3 сотрудник учреждений сферы культуры и досуга;

- 2 сотрудника охранных предприятий;

- 3 сотрудника гостиниц;

- 33 индивидуальных предпринимателя и иных работающих;

- ребёнок 5 лет;

- 7 учащихся (Школа Правдинск, Яблоневская Школа, Школа 1 Гурьевск, Школа 3 Черняховск);

- 3 Студента (РАНХиГС, колледж сервиса и туризма);

- 23 неработающих.

Всего в области с начала пандемии зарегистрировано 26155 случаев заболевания.