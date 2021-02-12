Роспотребнадзор сообщил, в каких городах области за сутки выявили коронавирус

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Фото: архив "КП"
В Калининградской области за сутки было выявлено 159 новых случаев коронавируса. Как сообщает пресс-служба регионального Роспотребнадзора, случаи заболевания зафиксированы в 17-ти муниципалитетах.
Больше всего заболевших в Калининграде – 88 человек.
В каких городах области выявили коронавирус:
Багратионовский городской округ –4
Нестеровский городской округ - 1
Балтийский городской округ – 8
Пионерский городской округ - 1
Гвардейский городской округ – 4
Полесский городской округ - 3
Гурьевский городской округ - 13
Правдинский городской округ – 7
Светловский городской округ – 5
Гусевский городской округ - 4
Зеленоградский городской округ –7
Светлогорский городской округ – 1
Краснознаменский городской округ – 4
Советский городской округ – 5
Черняховский городской округ –3
Мамоновский городской округ – 1