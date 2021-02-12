Роспотребнадзор сообщил, в каких городах области за сутки выявили коронавирус

. Фото: архив "КП"

В Калининградской области за сутки было выявлено 159 новых случаев коронавируса. Как сообщает пресс-служба регионального Роспотребнадзора, случаи заболевания зафиксированы в 17-ти муниципалитетах.

Больше всего заболевших в Калининграде – 88 человек.

В каких городах области выявили коронавирус:

Багратионовский городской округ –4

Нестеровский городской округ - 1

Балтийский городской округ – 8

Пионерский городской округ - 1

Гвардейский городской округ – 4

Полесский городской округ - 3

Гурьевский городской округ - 13

Правдинский городской округ – 7

Светловский городской округ – 5

Гусевский городской округ - 4

Зеленоградский городской округ –7

Светлогорский городской округ – 1

Краснознаменский городской округ – 4

Советский городской округ – 5

Черняховский городской округ –3

Мамоновский городской округ – 1