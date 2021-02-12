Калининградец разбил тарелку о голову сына своей сожительницы

Своеобразный метод воспитания люби к чистоте применил к 14-летнему сыну своей сожительницы 28-летний обитатель города Нестеров.

Пьяный мужчина приметил на столе невымытую тарелку, взял ее и поинтересовался у подростка, почему тот не убрал за собой. Мальчишка не успел ничего ответить, как тарелка полетела ему в голову, сопровождаемая целым потоком угроз расправиться с нерадивым «пасынком» еще круче.

И хотя полученные ребенком травмы медики квалифицировали как легкий вред здоровью, оскорбленная мать обратилась в полицию с заявлением о произошедшем. Как сообщает пресс-служба регионального УМВД РФ, в отношении нестеровца возбуждено уголовное дело с перспективой лишения свободы на срок до 2 лет.