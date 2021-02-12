В области для лечения пациентов с коронавирусом и пневмониями определено 16 больниц

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В Калининградской области для лечения пациентов с коронавирусом и пневмониями определено 16 больниц. Об этом «Комсомолке» сообщили в региональном оперативном штабе.

Список лечебных учреждений:

- Областная инфекционная, ЦГКБ, ГКБСМП, Гусевская, Гвардейская, Краснознаменская, Зеленоградская, Черняховская, Озерская и Неманская ЦРБ, Городские больницы №№ 3 и 4, Областная клиническая больница, Психиатрическая больница № 2, Центр спецвидов медпомощи и Межрайонная больница № 1.

Всего области для лечения граждан с коронавирусом и пневмониями развернуто 1 307 коек, из них по состоянию на пятницу, 12 февраля, занято 1 047 коек, из них 31 койка с аппаратами ИВЛ.