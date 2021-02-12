Движение по улице Киевской в Калининграде сделают полностью двусторонним

Сейчас транспорт движется только в направлении Балтийского рынка. Фото: Михаил ЯНОВСКИЙ

Изменить схему движения предстоит из-за ремонта улицы Павлика Морозова. Для этого участок Киевской от кинотеатра «Киноленд» до Балтийского рынка сделают двусторонним - сейчас транспорт движется только в направлении рынка.

Как сообщил начальник дорожно-транспортного управления администрации Калининграда Олег Кутин, власти не исключают, что двустороннее движение по Киевской сохранят и после завершения ремонта улицы Павлика Морозова. Правда, для этого нужно будет отремонтировать проезжую часть, а такого проекта еще нет.

Напомним, ремонт улицы Павлика Морозова планируют начать в апреле -мае этого года. Кроме того, с начала марта по конец августа предстоит закрыть сквозное движение транспорта на участках улицы Автомобильной, которую тоже будут приводить в порядок.