Находящийся в федеральном розыске калининградец попался на магазинной краже

. Фото: пресс-служба Управления Росгвардии по Калининградской области

В Гурьевске сотрудники вневедомственной охраны задержали мужчину, находящегося в федеральном розыске. Об этом сообщает пресс-служба регионального управления Росгвардии.

Находившиеся на маршруте патрулирования росгвардейцы получили сообщение, что в одном из магазинов самообслуживания на улице Каштановой сработала кнопка тревожной сигнализации.

Прибыв на место, они задержали мужчину, пытавшегося похитить товар из магазина. В ходе проверки личности по базе данных было установлено, что он находится в федеральном розыске за совершение тайного хищения чужого имущества.

Задержанного доставили в ближайший отдел полиции для дальнейшего разбирательства.