Находящийся в федеральном розыске калининградец попался на магазинной краже

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Фото: пресс-служба Управления Росгвардии по Калининградской области
В Гурьевске сотрудники вневедомственной охраны задержали мужчину, находящегося в федеральном розыске. Об этом сообщает пресс-служба регионального управления Росгвардии.
Находившиеся на маршруте патрулирования росгвардейцы получили сообщение, что в одном из магазинов самообслуживания на улице Каштановой сработала кнопка тревожной сигнализации.
Прибыв на место, они задержали мужчину, пытавшегося похитить товар из магазина. В ходе проверки личности по базе данных было установлено, что он находится в федеральном розыске за совершение тайного хищения чужого имущества.
Задержанного доставили в ближайший отдел полиции для дальнейшего разбирательства.