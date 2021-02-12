В Калининграде на три месяца закроют сквозное движение по улице Генерала Раевского.

Как сообщает пресс-служба мэрии, движение закроют с 22 февраля по 25 мая. Это необходимо для обеспечения безопасности дорожного движения при проведении капитального ремонт дорожного покрытия улицы.

Движение планируется закрывать поэтапно, по мере выполнения ремонта на трёх участках улицы.

- от дома № 15 до ул. В. Бусловского – при проведении I этапа работ;

- от дома № 15 до дома № 11 – при проведении II этапа работ;

- от дома № 11 до ул. Герцена – при проведении III этапа работ.

Подрядчику предписано установить ограждения и дорожные знаки, ответственность за безопасность движения пешеходов и транспорта на время капремонта возложена также на компанию «Вираж».