Торговые центры, музеи и девятиэтажки: представлен инвестпроект застройки западной части Октябрьского острова

Общая концепция развития территории острова была разработана еще в 2019 году. Фото: КБ "Стрелка"

Презентация состоялась на заседании совета по улучшению инвестиционного климата в регионе. Губернатор Антон Алиханов напомнил, что концепция развития территории острова была разработана еще в 2019 году специалистами КБ Стрелка.

Как сообщает пресс-служба правительства, этажность основной застройки западного участка составит 4-9 этажей. Несколько высотных, до 20 этажей зданий, внесли в проект в качестве пространственных ориентиров, зданий-акцентов.

Согласно концепции, эта часть острова ориентирована на тех, кто ведет активный образ жизни – рядом с домами будут находиться магазины, кафе, рестораны, бизнес-центры, спортивная инфраструктура, музеи. Жилая застройка будет представлена кварталами с тихими дворами и активными внешними улицами.

Предпринимателям предложат офисные помещения на первых этажах зданий. Для крупных компаний будут созданы бизнес-центры, а рядом с объектами деловой инфраструктуры разместятся гостиницы и апарт-отели. Торговые центры будут вписаны в застройку.

Вдоль набережных предусмотрены пешеходные зоны, объединенные зелеными улицами, места отдыха, площадки для занятия спортом, сухие фонтаны.

Инвестпроект комплексной застройки западной части острова в Калининграде оценивается в 61,6 млрд рублей.