До конца февраля в Калининграде пройдут три тематические ярмарки вакансий

Как сообщает пресс-служба правительства области, работодатели проведут вебинары с использованием новых возможностей центра занятости населения. Соискатели узнают подробности об актуальных вакансиях в организациях, требованиях, предъявляемых работодателями, получат ответы на все интересующие вопросы. Каждая ярмарка будет проводиться под одного работодателя. Во время вебинара работодатель демонстрирует презентацию, рассказывает о соцпакете для сотрудников, дополнительных льготах по доставке на предприятие и так далее.

В четверг, 18 февраля, вебинар проведут сотрудники группы компаний «Британника project», в субботу, 20 февраля, – служба судебных приставов, 25 февраля – представители сети «SPAR». Актуальные ссылки на мероприятия будут появляться на сайте Центра занятости населения.