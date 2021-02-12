На выходных в Калининграде усилится ветер, резко потеплеет и пройдет снег с дождем

. Фото: Александр Подгорчук

До нуля градусов температура в Калининграде не поднималась с начала февраля, и вот, наконец-то, это произойдет. Правда, в ближайшие часы морозы еще проявят себя во всей красе.

По прогнозу портала rp5.ru, в ночь на субботу, 13 февраля, в Калининграде будет до -17 градусов (по ощущениям как -22!). Потепление начнется довольно стремительно: к утру термометр покажет -3, к полудню - как раз 0 и, если повезет, даже +1 градус. Вероятность выпадения осадков Гидрометцентр России оценивает в 87% - ожидается снег с дождем. Ветер усилится - утром и днем до 12-15 м/с.

Ночь на воскресенье прогнозируется не слишком холодной (около -4..-6 градусов). Днем - снова потепление, и опять 0..+1. Осадки тоже не исключены. Более того - 14 февраля усилится северо-западный ветер, чья скорость в порывах достигнет 15 метров в секунду. При этом на удивление стойко будет держаться атмосферное давление: диапазон 769-771 миллиметр ртутного столба трудно назвать ощутимыми колебаниями.

По предварительным прогнозам, морозы вернутся в Калининград уже в понедельник.