Пподразделения Балтийского флота ликвидировали условную техногенную аварию

Во время плановых полевых занятий подразделения РХБ защиты Балтийского флота ликвидировали последствия условной техногенной аварии на предприятии химической промышленности.

- По прибытии в район ликвидации силами подразделений зараженный участок местности был оцеплен, на дорогах выставлены посты дегазации и дезактивации, - сообщили в пресс-службе Балтфлота. - Экипажи машин радиационной и химической разведки организовали мониторинг состояния окружающей среды. Военнослужащие подразделений РХБЗ отработали учебно-боевые задачи по дезактивации и дегазации местности, техники, вооружения и объектов в зоне условного заражения, а также ликвидации последствий техногенной аварии.

Для решения поставленных задач применялась специальная техника, стоящая на вооружении подразделений РХБЗ, включая машины радиационной и химической разведки и автомобильные лаборатории.