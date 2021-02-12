В Калининграде задержали мужчину, который расплачивался чужой картой

С заявлением в полицию обратилась жительница Калининграда, которая сообщила, что потеряла банковскую карту, но вскоре ей стали приходить смс-оповещения о снятии денег. Калининградка незамедлительно заблокировала карту и попросила помощи у полицейских.

- Оперативники установили в каких магазинах прошла оплата и, проведя комплекс оперативно-розыскных мероприятий, задержали подозреваемого. Им оказался ранее судимый 41-летний местный житель, - сообщили в пресс-службе областного УМВД.

В отношении злоумышленника возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного пунктом «г» части 3 статьи 158 Уголовного кодекса Российской Федерации «Кража, совершенная с банковского счета». Санкция статьи предусматривает наказание в виде лишения свободы на срок до 6 лет.