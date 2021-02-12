Калининградец зарезал друга детства за сапоги

Днем 11 февраля в квартире на площади Маевской в Черняховске дружно выпивали два друга детства. В смысле – сначала дружно. По ходу застолья мужчины поссорились, и 38-летний хозяин жилища пырнул раскладным ножом в живот 33-летнего гостя. Тут же осознав, что натворил, поножовщик попросил жену позвонить в полицию и «Скорую», а сам, вероятно, отправился выпить «на посошок» перед дорогой дальней и казенным домом.

Действительно, несмотря на своевременно оказанную квалифицированную медицинскую помощь, раненый в тот же день скончался в больнице. В Черняховском межрайонном следственном отделе регионального Управления СКР возбудили уголовное дело об умышленном причинение тяжкого вреда здоровью, повлекшее по неосторожности смерть потерпевшего. А это в перспективе – «зона» на срок до 15 лет.

- В настоящее время подозреваемый задержан, допрошен, дал признательные показания, в которых подробно сообщил об обстоятельствах совершенного преступления, с ним проведена проверка показаний на месте, - добавили в УСКР.

Как пояснил черняховец, приятель якобы когда-то украл по месту его работы сапоги, а в краже заподозрили его, подвергнув всеобщей обструкции. Суд уже удовлетворил ходатайство следователя о заключении подозреваемого в следственный изолятор. В ближайшее время горожанину предъявят официальное обвинение.