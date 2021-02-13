Под Калининградом загорелась лестница в «немецком» доме

В пятницу, 12 февраля, около трех часов дня в Центр управления в кризисных ситуациях поступило сообщение о пожаре на улице Садовой в поселке Домново Правдинского городского округа.

Как выяснилось, в одноэтажном кирпичном двухподъездном, с мансардой, жилом многоквартирном доме, довоенной постройки горела общая деревянная лестница. К моменту прибытия расчетов пожарно-спасательных частей №№18 и 26 площадь возгорания составила 4 квадратных метра, так что, 8 огнеборцам при двух единицах спецтехники не составило особого труда ликвидировать проблему.

Как сообщили в пресс-службе регионального Управления МЧС, пострадавших в результате пожара не оказалось.