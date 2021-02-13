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Коронавирус Covid-19

За сутки коронавирус подхватили 153 калининградца

Всего в нашем регионе обследовано на COVID-19 уже более полумиллиона человек
Игорь ОРЕХОВИгорь ОРЕХОВ
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Последние данные по заболеваемости COVID-19 в Калининградской области. За последние сутки зарегистрировано 153 случая коронавируса, в структуре: 130 ОРВИ, 21 пневмония, 2 человека переносят болезнь бессимптомно.

Согласно информации регионального штаба по контролю за новой коронавирусной инфекцией, по состоянию на 13 февраля в общей сложности обследовано нарастающим итогом 537 959 человек. Выявлено 26 308 случаев заражения (23 651 человек уже выздоровели), умерли 233, остаются под медицинским наблюдением 9 159.