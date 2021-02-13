Среди новых заболевших COVID-19 калининградцев опять больше всего пенсионеров

Что ж, посмотрим, кто еще за минувшие сутки подхватил «корону» в Калининградской области.

Итак, среди заболевших по-прежнему подавляющее большинство составляют пенсионеры – их 68. На втором месте идут 20 индивидуальных предпринимателей и граждан, обозначенных в официальной сводке штаба по борьбе с новой коронавирусной инфекцией, как «иные работающие». Третья позиция осталась за неработающими – 13 человек. И лишь на четвертом месте – находящиеся не переднем крае борьбы с пандемией медики, которых сегодня 10. Возможно, сказываются результаты приоритетной вакцинации медработников.

Следом идут 7 работников промышленных предприятий. Увы, пока по-прежнему болеют школьники, в списке - 6 учащихся из школы Полесска, а также школ №№ 2, 7, 47 и 49 Калининграда. Там же значатся по 5 сотрудников образовательных учреждений (педагоги делят трудности со своими питомцами), транспортных предприятий, а также сферы торговли и общественного питания. Затем 3 воспитанника детсадов (№1 Светлого, №№ 59 и 110 Калининграда), 3 сотрудника предприятий пищепрома, столько же из сектора ЖКХ, 2 представителя банковского персонала, сотрудник предприятия по оказанию телекоммуникационных услуг, работник санатория и студент БФУ.

Как-то так. Носите защитные маски, дорогие земляки!