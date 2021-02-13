Матрос-дезертир больше 20 лет скрывался в Калининградской области

Весной 1997 года матрос Андрей Скибин, проходивший срочную службу в Севастополе, вступил в преступный сговор со своим сослуживцем Николаем Городиловым, работавшем на складе ракетно-артиллерийского вооружения. Городилов похитил 4 пистолета Макарова, которые было намечено продать на «черном рынке». С этим арсеналом 9 февраля 1998 года Скибин и дезертировал, сначала скрываясь под Ростовом, а затем перебравшись в Калининградскую область. Здесь он устроился на работу и много лет проживал под вымышленной фамилией.

Поиски дезертира велись больше 20 лет, пока 13 декабря 2019-го он не был задержан сотрудниками правоохранительных органов. Свою вину в содеянном Скибин признал полностью. Из пистолетов удалось обнаружить и изъять только один.

- Доказательства, собранные 531 военным следственным отделом Следственного комитета РФ признаны Севастопольским гарнизонным военным судом достаточными для вынесения обвинительного приговора по двум статьям Уголовного кодекса – «Пособничество в хищении оружия» и «Дезертирство» - сообщили в Главном военном следственном управлении СКР. - Скибину назначено наказание в виде лишения свободы сроком на 5,5 лет с отбытием в исправительной колонии строгого режима.

Что до Городилова, то он получил свой срок еще в 1998 году. Новороссийский гарнизонный военный суд на 4 года отправил его к колонию строгого режима.