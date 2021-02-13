Калининградка в семейной ссоре ударила мужа ножом в грудь

В Черняховский городской суд для рассмотрения по существу поступило уголовное дело в отношении жительницы поселка Доваторовка.

Октябрьской ночью прошлого года женщина продолжала выяснять отношения со своим супругом. Надо заметить, что семейная ссора началась еще накануне, и к этому моменту, судя по всему жена успела исчерпать все словесные аргументы. Поэтому в качестве последнего довода использовала нож, который воткнула в грудь благоверному.

Мужчина, к счастью, выжил, однако вред, нанесенный его здоровью, врачи квалифицировали как тяжкий. Этот вердикт предопределил выбор следствием конкретной статьи УК РФ, по признакам которой было возбуждено уголовное дело в отношении поножовщицы. За «умышленное причинение тяжкого вредя здоровью с применением оружия или предметов, используемых в качестве оружия», мадам грозит лишение свободы на срок до 10 лет.