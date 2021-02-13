«Стреляли!..» Армейцы Балтфлота учатся поражать противника днем и ночью

Стрелки действуют в составе взводов. Фото: пресс-служба Балтфлота

Свыше 2 тысяч военнослужащих подразделений армейского корпуса Балтийского флота задействовано начавшихся учениях. Боевые стрельбы из штатного оружия выполняются в составе взводов на нескольких полигонах в восточной части Калининградской области и на морском побережье нашего региона.

Как пояснили в пресс-службе Западного военного округа, личный состав должен выполнить нормативы по поражению различных типов мишеней – как неподвижных, так и перемещающихся на расстояниях от 100 метров до 1 километра. Причем нередко задача усложняется: не менее половины учебного времени бойцы стреляют, будучи облаченными в противогазы и общевойсковые защитные комплекты. А сами стрельбы проходят не только днем, но и в ночное время.