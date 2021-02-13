Под Калининградом женщина на «Мерседесе» врезалась в дерево

В результате ДТП автолюбительница получила травмы. Фото: пресс-служба УМВД Калининградской области

Летняя резина могла стать причиной серьезного ДТП на шоссе «Луговское-Киевское-Некрасово» в Зеленоградском районе 12 февраля.

Около 13:30 управлявшая автомобилем марки «Мерседес» 36-летняя женщина на прямом участке дороги не учла метеорологические условия, утратила контроль над своим транспортным средством и врезалась придорожное дерево справа по ходу движения. Сама автоледи получила травмы, ее «мерс» - технические повреждения.

В пресс-службе регионального УМВД РФ напоминают водителям о необходимости своевременной замены шин. «Даже при соблюдении скоростного режима, двигаясь на автомобиле с установленной летней резиной, вы подвергаете себя и окружающих большой опасности, так как не имеете сцепления с дорогой, на которой образовалась гололедица». – объясняют полицейские.