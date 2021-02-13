В Калининграде уголовник обворовал салон мобильной связи

В салон связи на улице Черняховского в Калининграде вошел молодой мужчина и, немного побродив перед витринами, попросил продавца показать ему один из гаджетов. Желание покупателя – закон, просьба была выполнена. Но тут работник прилавка немного отвлекся, а когда вновь обернулся к клиенту, того в магазине уже не оказалось. Телефона, впрочем, тоже. Пришлось идти за помощью в полицию.

- Проведя комплекс оперативно-розыскных мероприятий, сотрудники угрозыска Ленинградского ОМВД смогли установить личность подозреваемого, - рассказала начальник пресс-службы регионального УМВД России Светлана Поставнчиая. – А затем и отыскать его на квартире у знакомых 31-летнего горожанина.

В отношении вора возбуждено уголовное дело, к чему калининградцу не привыкать - ранее он уже был судим. Сейчас уголовника проверяют на причастность к аналогичным преступлениям.