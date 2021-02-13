Калининградец через суд требует премировать себя

В Черняховском педагогическом колледже не так давно отпраздновали производственный юбилей. К этой дате все работники образовательного учреждения получили приятный подарок в виде денежных премий. Все, кроме одного – может быть, потому, что он являлся уже бывшим сотрудником колледжа.

Однако обойденный праздничной выплатой черняховец не захотел мириться с такой несправедливостью. И обратился в городскую прокуратуру. Та провела проверку, в результате которой выявила нарушения трудовых прав заявителя.

«Вследствие невыплаты премии в связи с юбилейными датами, данный гражданин при оплате труда был поставлен в неравные условия с другими работниками, получившими премию по основанию достижения в 2020 году юбилейной даты, поскольку иных оснований и условий для выплаты данного поощрения в соответствии с локальными актами, принятыми в колледже, не установлено», - пояснили в пресс-службе облпрокуратуры.

И теперь надзирающее ведомство намерено отстаивать интересы обиженного педагога в суде.