При пожаре в частном доме под Калининградом спасли трех детей, погиб 78-летний мужчина

. Фото: пресс-служба МЧС Калининградской области

В ночь на воскресенье загорелся частный жилой дом в садовом товариществе "Рублевочка" в Гурьевском городском округе. СНТ находится возле поселка Шоссейный, по дороге в Мамоново. К сожалению, не обошлось без трагедии - погиб 78-летний мужчина.

Как сообщили в следственном управлении Следственного комитета по Калининградской области дом загорелся около 3 часов ночи. По предварительным данным, 78-летний мужчина умер на месте происшествия, несмотря на квалифицированную медицинскую помощь. Помимо этого, в результате пожара пострадали двое взрослых - мужчина и женщина, которые госпитализированы в лечебное учреждение.

- Кроме того, в лечебное учреждение изначально госпитализированы трое детей возрастом 14, 9 и 6 лет. В настоящее время после обследования дети выписаны из больницы, их здоровью ничего не угрожает, - отметили в пресс-службе.

Одной из вероятных причин возгорания является замыкание отопительного электрического прибора. Точную причину пожара позволит установить пожарно-техническая судебная экспертиза.

Отмечается, что факту гибели человека при пожаре Гурьевским межрайонным следственным отделом СУ СК России по Калининградской области организована доследственная проверка.