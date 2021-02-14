Больше всего пенсионеров: в Калининградской области зафиксировали 160 новых случаев коронавируса

. Фото: Олег КОНСТАНТИНОВ

Вторая волна пандемии коронавируса идет на спад, но новых случаев все равно много. Если вчера было зарегистрировано 153 новых заболевших, но за минувшие сутки - 160.

Как пояснили в оперативном штабе, в структуре заболевания преобладает ОРВИ (117 случаев), также - 6 пневмоний и 37 бессимптомных форм. С момента начала пандемии нарастающим итогом зафиксировано 26 468 случаев коронавируса. Умерли 233 человека. Под медицинским наблюдением остаются 8212 калининградцев.

Социальный статус новых заболевших распределился так:

- 70 пенсионеров;

-10 медицинских работников;

- 8 работающих на промышленных предприятиях;

- 4 сотрудника образовательных учреждений;

- 4 сотрудника транспортных предприятий, транспортных узлов, водителей транспортных средств;

- 4 сотрудника предприятий торговли и общественного питания;

- сотрудник предприятия пищевой промышленности;

- сотрудник предприятия сектора ЖКХ;

- сотрудник учреждения по оказанию бытовых услуг;

- сотрудник организации сферы культуры и досуга;

- сотрудник санатория;

- 3 сотрудника гостиниц;

- сотрудник охранного предприятия;

- 26 индивидуальных предпринимателей и иных работающих;

- 3 учащихся (школы №№ 33, 2 Калининград, "Школа Будущего");

- студент колледжа предпринимательства;

- 21 неработающий.