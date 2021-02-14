Больше всего пенсионеров: в Калининградской области зафиксировали 160 новых случаев коронавируса

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Фото: Олег КОНСТАНТИНОВ
Вторая волна пандемии коронавируса идет на спад, но новых случаев все равно много. Если вчера было зарегистрировано 153 новых заболевших, но за минувшие сутки - 160.
Как пояснили в оперативном штабе, в структуре заболевания преобладает ОРВИ (117 случаев), также - 6 пневмоний и 37 бессимптомных форм. С момента начала пандемии нарастающим итогом зафиксировано 26 468 случаев коронавируса. Умерли 233 человека. Под медицинским наблюдением остаются 8212 калининградцев.
Социальный статус новых заболевших распределился так:
- 70 пенсионеров;
-10 медицинских работников;
- 8 работающих на промышленных предприятиях;
- 4 сотрудника образовательных учреждений;
- 4 сотрудника транспортных предприятий, транспортных узлов, водителей транспортных средств;
- 4 сотрудника предприятий торговли и общественного питания;
- сотрудник предприятия пищевой промышленности;
- сотрудник предприятия сектора ЖКХ;
- сотрудник учреждения по оказанию бытовых услуг;
- сотрудник организации сферы культуры и досуга;
- сотрудник санатория;
- 3 сотрудника гостиниц;
- сотрудник охранного предприятия;
- 26 индивидуальных предпринимателей и иных работающих;
- 3 учащихся (школы №№ 33, 2 Калининград, "Школа Будущего");
- студент колледжа предпринимательства;
- 21 неработающий.