Бари Алибасов попал в больницу в Калининграде

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Бари Алибасов, приехавший недавно в Калининградскую область, попал в неприятную ситуацию. Как пишет издание "Клопс.Ru" со ссылкой на собственные источники, Бари Каримович повредил ногу и сейчас находится в одной из калининградских больниц.

В Калининграде Алибасов поселился в квартире у своего сына. Как нам удалось узнать, они живут большой студии, где есть все необходимое для жизни и творчества. Заготовлены осветительные приборы и камеры. По некоторым данным Бари Каримович готовится к проведению некоего кастинга. В чем его суть, пока не ясно. Не исключено, что звезда шоу-бизнеса готовит очередной поп-проект.

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