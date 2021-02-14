В Славском районе зафиксировали внезапную вспышку коронавируса

. Фото: Алена МАРТЫНОВА

Калининградское управление Роспотребнадзора опубликовало свежие данные по новым случаям коронавирусной инфекции в муниципалитетах региона.

Первое место традиционно занял Калининград. В столице региона за минувшие сутки - 71 новый случай ковида. А вот на второе место неожиданно вырвался маленький Славский городской округ. При населении около 19 тысяч человек в муниципалитете зафиксировано сразу 39 новых случаев коронавируса. Поясняющей информации из оперативного штаба пока не поступало.

Кроме того, 10 новых случаев ковида выявлено в Зеленоградском городском округе. В Светлом - 7, в Гусеве - 6, в Гурьевске и Черняховске - по 5. В "общем зачете" лидирует Калининград (15 720 случаев с момента начала пандемии). Далее идет Гурьевский городской округ - 1712 случаев. Замыкает тройку Черняховский городской округ - 908 случаев.